تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، متمنياً له الشفاء العاجل.
وقد طمأن سمو ولي العهد فخامة الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر نبيلة.
كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، متمنياً له الشفاء العاجل.
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