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أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية
http://almnatiq.net/?p=887266
المناطق - الجوف

عقدت أمانة الجوف اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- لمناقشة مشروع إعداد الأحوزة العمرانية الدائمة للقرى والتجمعات التابعة لمنطقة الجوف, ومشروع إعداد الأحوزة العمرانية الدائمة للقرى الموافق على تنميتها من قبل مجلس المنطقة وذلك مع المكتب الاستشاري القائم بإعداد الدراسة، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
وكان أمين منطقة الجوف قد بحث في وقت سابق مع رؤساء البلديات التابعة للأمانة إعداد دراسة لإعداد الأحوزة العمرانية الدائمة للقرى، حيث وجه الشرعان بمتابعة إنجاز الدراسة من المكتب الإستشاري المكلف بإعدادها.
وأكدت الأمانة حرصها على إنهاء الدراسة التي من شأنها أن تُسهم في التخطيط والتطوير والتنمية المستقبلية للمنطقة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية ، وأمين المنطقة

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