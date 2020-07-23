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200 مشارك في مهرجان “السمن والسمين” ببللحمر

200 مشارك في مهرجان “السمن والسمين” ببللحمر

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200 مشارك في مهرجان “السمن والسمين” ببللحمر

200 مشارك في مهرجان “السمن والسمين” ببللحمر
http://almnatiq.net/?p=887269
المناطق - بللحمر

انطلقت أمس فعاليات “مهرجان السمن والسمين” بالسوق الشعبي بمركز الأثب ببللحمر، والذي تنظمه بلدية بللحمر، ضمن فعالياتها الصيفية، بمشاركة أكثر من 200 مواطن من مربي الأنعام ومنتجي السمن بالمنطقة.
ويهدف المهرجان إلى صناعة استدامة اقتصادية ومجتمعية وبيئية، كما يستهدف توسيع النطاق التسويقي لمنتجات الأهالي والتعريف بها وعرضها بالطرق المثلى.
وتضمنت الفعاليات المصاحبة سباق الفروسية وعرض الخيول الأصيلة وعرضاً لأصائل الإبل ونوادر الأغنام، وبرامج تثقيفية لمربي الأنعام، إلى جانب جناح لعرض أنواع عديدة من السمن الذي ينتجه مربو الماشية في المنطقة، ويشارك في صناعته العديد من الأسر المنتجة.
وأكد رئيس بلدية بللحمر المشرف على المهرجان المهندس عبدالله الأسمري، تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا في كل أقسام وفعاليات المهرجان لضمان صحة الجميع، داعياً جميع زوار المهرجان إلى ضرورة الالتزام بها لضمان صحة الجميع تحت شعار “نعود بحذر”.

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