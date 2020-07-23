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أمير الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

أمير الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
http://almnatiq.net/?p=887284
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- .
وقال سموه ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحرّ التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال المرارة بالمنظار لمقامكم الكريم والتي تكللت بفضل الله بالنجاح , ودعواتنا جميعاً أن يمن الله عليكم بنعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين والله يحفظكم ويرعاكم “.

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