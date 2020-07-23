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إقامة كونجرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في التاسع من ديسمبر المقبل

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المناطق - واس

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم وعبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الاتحاد القاري الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة, بحضور أعضاء المكتب والمسؤولين في الاتحاد.
ووجه المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، الدعوة لعقد الاجتماع الـ30 للجمعية العمومية يوم 9 ديسمبر 2020 م , مشدداً على أهمية استكمال مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية خلال عام 2020 ،مثمناً تعاون الاتحادات الوطنية التي أعربت عن رغبتها في استضافة المنافسات بنظام التجمع.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كلمته أن الظروف الراهنة أثبتت نجاح الاتحاد القاري بالتعامل مع تداعيات أزمة اتتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك من خلال تأصيل روح الوحدة والتضامن بين أفراد أسرة كرة القدم الآسيوية إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي ساعدت الاتحادات الوطنية في تجاوز آثار الأزمة ودفع جهودها التطويرية قدماً نحو الأمام, مقدماً في هذا الصدد وباسم أسرة كرة القدم الآسيوية شكره للجميع على العمل الذي قاموا به من خلال مبادرات الاتحادات الوطنية، وعملها من أجل مجتمعاتها خلال هذه الظروف الحافلة بالتحديات.
وتقدم الشيخ سلمان وبقية أعضاء المكتب التنفيذي بالتهنئة إلى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم على نجاحه في الفوز مع الاتحاد النيوزلندي للعبة باستضافة أول نسخة عابرة للقارات في تاريخ مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال كأس العالم للسيدات 2023, وقال: “كان هذا ملف ترشيح تاريخي، ولكن الشيء الأهم أنه كان ملف الترشيح الأقوى، حيث أن تقرير التقييم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الملف 1ر4 نقطة من أصل خمسة، في حين حصلت كولومبيا على 8ر2 نقطة، ومن خلال النظر إلى التقييم فإنه كان يجب أن نلتزم بالتوصيات”.
وأضاف: “سعيد بانضمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد كونكاكاف، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لممثلي الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا في التصويت إلى أستراليا ونيوزلندا، وأهنئ الاتحاد الأسترالي وجميع العاملين في ملف الترشيح، وأنا واثق أن كأس العالم للسيدات 2023 ستكون الأعظم في تاريخ البطولة”.

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