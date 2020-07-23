قلق وارتباك في إيران بعد كلام روحاني عن 25 مليون مصاب بـ«كورونا»

المناطق - وكالات

أثار كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني في نهاية الأسبوع الماضي أن 25 مليون إيراني ربما أصيبوا بفيروس «كورونا المستجد»، ارتباكا وقلقا في الجمهورية الإيرانية، لا سيما أن هذا الرقم يفوق بأضعاف العدد الرسمي للإصابات المعلنة.

وأتت تصريحات روحاني السبت الماضي التي قال إنها تستند إلى تقرير لقسم البحوث في وزارة الصحة، بعد 5 أشهر من إعلان السلطات تسجيل أولى حالات «كوفيد19» بعد وفاة شخصين في مدينة قم جنوب البلاد.

وبات روحاني أول مسؤول كبير يلمح إلى أن إيران قد تلجأ إلى «مناعة القطيع» للقضاء على الفيروس الذي تعد إيران أكثر الدول تأثراً به في الشرق الأوسط، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الرئيس الإيراني في اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الجائحة: «لم نحقق بعد المناعة الجماعية». وتحدث عن احتمال أن يكون 25 مليون شخص من السكان البالغ عددهم نحو 81 مليون نسمة، قد أصيبوا بـ«كوفيد19»، محذراً: «يجب أن نتوقع أن ما بين 30 مليوناً و35 مليوناً آخرين معرضون لخطر الإصابة».

وأعلنت إيران رسمياً تسجيل 281 ألفاً و413 إصابة و14 ألفاً و853 حالة وفاة حتى 22 يوليو (تموز) الحالي.

ويفوق عدد الإصابات المتوقعة بشكل كبير العدد الإجمالي المعلن للإصابات عالمياً، والبالغ حالياً نحو 15 مليوناً، وأعلى من دول تعد الأكثر تأثراً بالجائحة، مثل الولايات المتحدة والبرازيل. ومنذ تصريحاته في نهاية الأسبوع الماضي، لم يعاود روحاني التطرق إلى هذه الأرقام. لكنّ عدداً من المسؤولين قدموا تفسيراتهم بشأنها، وشرح بعضهم أن عدد الـ25 مليون شخص لا يؤشر إلى الذين التقطوا العدوى، بل الذين كانوا «معرضين» لها واكتسبوا مناعة ضد «كوفيد19».

وأوضح نائب وزير الصحة لشؤون البحث والتكنولوجيا رضا مالك زاده، أن الأرقام كانت تقديرية استناداً إلى بحث أجري في مارس (آذار) الماضي، وشمل «نحو 10 آلاف شخص في 13 أو 14 محافظة» من المحافظات الـ31 في إيران. وقال في تصريحات نقلتها وكالة «إرنا» الرسمية الاثنين: «ثبت حتى الآن أن مناعة هؤلاء الأشخاص ثابتة، مما يعني أنهم مثل من تمّ تلقيحهم». ولم يكشف ملك زاده المحافظات التي أجري فيها البحث.

أما النائب الآخر لوزير الصحة علي رضا رئيسي، فأوضح في مقابلة تلفزيونية أن رقم 25 مليون شخص يستند إلى فحوص الأمصال المخصصة عادة للأجسام المضادة، والتي تكشف ما إذا كان الفرد المعني قد تعرض لأي نوع من أنواع فيروس «كورونا»، وليس فقط «كوفيد19». وأضاف: «في إيران والعالم، أجري كثير من الدراسات بشأن (كوفيد19)، ورقم الـ25 مليوناً نتيجة إحدى هذه الدراسات، ويجب ألا يتم تحميله أكثر من ذلك».

وشدّد رئيسي على أن إيران لا تعتزم القضاء على «كوفيد19» عبر «مناعة القطيع» التي تعني التوصل إلى نسبة كبيرة من الأشخاص المحصنين ضد الفيروس (من طريق الإصابة أو اللقاح) للحد من خطر عودة الوباء. وقال: «مناعة القطيع ليست بأي شكل من الأشكال جزءاً من استراتيجية (إيران)، والدول التي اعتمدت عليها ندمت في نهاية المطاف (…). لن تكون ثمة مناعة إلى حين اكتشاف لقاح». ورداً على تلميحات بأن ذكر أرقام بهذا الحجم قد يثير القلق لدى الشعب الإيراني، رأى رئيسي أن «التركيز على أرقام كهذه خطأ استراتيجي».

لكن الاختصاصية في علم الأوبئة الجزيئية بجامعة بازل السويسرية إيما هودكروف، حذرت من أن رقماً مماثلاً ذو أهمية كبيرة، لأنه يفوق بأضعاف أي رقم سجّل في بلد آخر.

وصرّحت لوكالة الصحافة الفرنسية عبر البريد الإلكتروني: «نسبة إيجابيي المصل 30 في المائة على مستوى البلد ككل، بحسب الأرقام المتوافرة، وإذا صحت، تكون أعلى بكثير مما عرفناه في أي بلد آخر».

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أرقام مرتفعة إلى هذا الحد سوى في «المناطق المتضررة بشدة»، مثل مدينة نيويورك الأميركية ذات المساحة الجغرافية الأصغر والكثافة السكانية الأعلى مقارنة بإيران.

وحذرت هودكروف من استقراء أرقام فحوص الأجسام المضادة على مجموع السكان، لا سيما إذا كانت قد أجريت في المناطق الأكثر تضرراً من البلاد. وانعكست تصريحات روحاني أسئلة وقلقاً لدى عدد كبير من المواطنين، لا سيما أنها بقيت دون شرح وافٍ.

في أحد شوارع طهران، قال رجل أعمال في الخمسين من العمر قدّم نفسه باسم أشرفي: «الطريقة التي قدم بها السيد روحاني هذا الأمر (الأرقام)، تعني بطريقة ما أن كل السكان في إيران» أصيبوا أو سيصابون بالفيروس. وسأل: «إذاً، التزام الإجراءات الصحية كان من أجل لا شيء؟»، معتبراً أن الأرقام «مرعبة». ورأى أشرفي أنه كان الأجدى أن يتولى وزير الصحة سعيد نمكي شرح الأرقام والانتقال نحو «مناعة القطيع» في البلاد.

وأعرب مصفّف الشعر (في العشرينات) عاشقان دليري عن اقتناعه بأن الأرقام واقعية و«مخيفة بعض الشيء». ورأى أن تصريحات روحاني تهدف إلى «مواجهة الناس الواقع وإخافتهم لكي يلتزموا بالبروتوكولات الصحية بشكل أكبر»، لافتاً إلى أن «مناعة القطيع» قد تكون طريقة فاعلة لضبط تفشي الوباء، رغم أنها ستؤدي إلى «وفاة مزيد من الناس».

في المقابل، شكك آخرون في بلوغ عدد الإصابات في إيران هذا الحد. وقال أستاذ الفنون رضائي: «حتى وإن كانت (الأرقام مرتفعة إلى هذا الحد)، فإنه يصعب القبول بها نظراً إلى أن الرئيس سبق له أن نفى بعض تصريحاته»، في إشارة إلى ما أدلى به روحاني بعيد تسجيل الحالات الأولى في فبراير (شباط) الماضي، حين طمأن إلى أن «كل الأمور ستعود إلى طبيعتها السبت».

وبعد انتقادات تلك التصريحات، أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن ما قصده روحاني كان عودة آلية اتخاذ القرارات في مؤسسات الدولة إلى مساراتها المعتادة.