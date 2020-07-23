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أمير منطقة الجوف يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

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أمير منطقة الجوف يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

أمير منطقة الجوف يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
http://almnatiq.net/?p=887322
المناطق - الجوف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله -.
وقال سموه لا يسعني يا مولاي إلا أن أحمد الله على أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لكم -أيدكم الله – بالنجاح التي تابعها أبناؤك المواطنون والمواطنات وهم يبتهلون للمولى عز وجزل أن يمن عليكم بالشفاء ويلبسكم ثوب الصحة والعافية .
ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يحفظ قائد المسيرة ويمد في عمره ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

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