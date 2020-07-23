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493 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف

493 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف

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493 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف

493 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف
http://almnatiq.net/?p=887333
المناطق - الجوف

استقبلت عيادات تطمن في منطقة الجوف، 493 مستفيد، وذلك خلال الأسبوع الحالي ، حيث يتم تقديم خدمات عيادة تطمن من خلال 3 عيادات ، موزعة في مدينة سكاكا حسب التالي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ، ومركز الصفاة بدومة الجندل ، ومركز حدرج والدعيجاء في محافظة طبرجل .
تجدر الإشارة إلى أن عيادات تطمن مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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