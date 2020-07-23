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أمير منطقة جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أمير منطقة جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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أمير منطقة جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أمير منطقة جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
http://almnatiq.net/?p=887341
المناطق - فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- .
وقال سموه: ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم ، أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال المرارة بالمنظار لمقامكم الكريم التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح , لاسيما وأكف الجميع تلهج إلى الله جل وعلا بالدعاء بأن يمن عليكم بالشفاء العاجل.
وأكد سمو أمير منطقة جازان بأن فرحة الجميع بنجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ـ عظيمة وأن الجميع متلهف إلى خروجه من المستشفى سليمًا معافى.
وسأل سموه المولى عزوجل أن يمن على الملك المفدى بنعمة الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والاستقرار “

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