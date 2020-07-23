جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ

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الجوف : محمد الحسن

أعلنت جامعة الجوف نتائج القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، لمرحلة البكالوريوس والدبلوم، وحددت يوم الخميس الموافق 1441/12/9هـ موعداً لتثبيت القبول من خلال بوابة القبول الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://edug.ju.edu.sa/ju/init.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل د. ناصر العتيبي، أن عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم في جميع فروع الجامعة بلغ ثمانية آلاف طالب وطالبة، منهم 3737 طالباً، و4263 طالبة، حيث تم قبول 3311 في الكليات العلمية و4689 في الكليات النظرية، كما تم قبول 5254 من مدارس منطقة الجوف و2746 من خارج منطقة الجوف .

وأضاف د. العتيبي أن عدد المقبولين في برامج البكالوريوس بلغ 7417 طالباً وطالبة، و583 في برنامج الدبلوم.

جامعة الجوف تهنئ جميع المرشحين للقبول مع أصدق الدعوات لهم بالتوفيق خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة .