أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى

المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف عملها الخدمي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفق خطة زمنية شاملة طيلة هذه الأيام وقد وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان كافة البلديات المرتبطة والإدارات المعنية بالأمانة ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين حيث تم تكليف موظفين ومراقبين لتسير العمل خلال الإجازة .

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لأجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة شددت فيها على متابعة أعمال مقاولي النظافة وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ حيث تم تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة.

وبين الحموان انه ضمن الخطة في تهيئة وإعداد المسالخ تم تجهيز الصالات وزيادة أعداد الكراسي وزيادة أعداد العاملين لاستقبال المواطنين والمقيمين مع وضع أرقام على الذبائح ليتسنى لأصحابها استلامها بعد الذبح كما شملت الخطة إجراء الكشف البيطري المبدئي والنهائي على المواشي قبل وبعد ذبحها.

وأوضح أن الأمانة حددت 6 شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة 1441 تشمل أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح بالذبح، توفير طبيب بيطري للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، استيفاء كافة الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها، إعداد مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر فيه جميع المعدات اللازمة ويرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، الحرص على النظافة الدائمة، وكذلك توفير العدد الكافي من المعدات والآليات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.

وعلى الصعيد نفسه بدأت أمانة المنطقة بتهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال ايام عيد الأضحى .