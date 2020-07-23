احدث الأخبار

أمير حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
منطقة حائل
 أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية
منطقة الجوف
 أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يستقبل رئيسي المحكمة العامة والجزائية بمحافظة القريات
منطقة الجوف
 أمير منطقة جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
منطقة جازان
 493 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف
منطقة الجوف
 أمير مكة يستقبل وزير النقل
منطقة مكة المكرمة
 مؤسسة النقد تصدر ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
منطقة الجوف
 السياحة الزراعية في عسير تجذب المصطافين وتُعزز هوية المكان
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تنفذ (910) جولة رقابية وتطهر وتعقم (1056) موقع
المنطقة الشرقية
أمير حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أمير حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

منطقة حائل
أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

منطقة الجوف
أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى

أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى

منطقة الجوف
جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ

جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ

منطقة الجوف

أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية
http://almnatiq.net/?p=887355
المناطق - الجوف

بحضور أمين منطقة الجوف تمت مناقشة مشروع إعداد الأحوزة العمرانية الدائمة للقرى والتجمعات التابعة لمنطقة الجوف .
حيث قامت الأمانة بمناقشة مشروع إعداد الأحوزة العمرانية الدائمة للقرى الموافق على تنميتها من قبل مجلس المنطقة، وذلك خلال الإجتماع المرئي مع المكتب الإستشاري القائم بإعداد الدراسة مكتب “دار التعاون” .
وكان أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان قد بحث في وقت سابق مع رؤساء البلديات التابعة للأمانة إعداد دراسة لإعداد الأحوزة العمرانية الدائمة للقرى، حيث وجه الشرعان بمتابعة إنجاز الدراسة من المكتب الإستشاري المكلف بإعدادها .
وأكدت الأمانة حرصها على إنهاء الدراسة التي من شأنها أن تُسهم في التخطيط والتطوير والتنمية المستقبلية للمنطقة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية ، وأمين المنطقة ..

روابط ذات صلة

أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى

أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى
جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ

جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ
أمير منطقة الجوف يستقبل رئيسي المحكمة العامة والجزائية بمحافظة القريات

أمير منطقة الجوف يستقبل رئيسي المحكمة العامة والجزائية بمحافظة القريات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*