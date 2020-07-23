أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

المناطق - الجوف

بحضور أمين منطقة الجوف تمت مناقشة مشروع إعداد الأحوزة العمرانية الدائمة للقرى والتجمعات التابعة لمنطقة الجوف .

حيث قامت الأمانة بمناقشة مشروع إعداد الأحوزة العمرانية الدائمة للقرى الموافق على تنميتها من قبل مجلس المنطقة، وذلك خلال الإجتماع المرئي مع المكتب الإستشاري القائم بإعداد الدراسة مكتب “دار التعاون” .

وكان أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان قد بحث في وقت سابق مع رؤساء البلديات التابعة للأمانة إعداد دراسة لإعداد الأحوزة العمرانية الدائمة للقرى، حيث وجه الشرعان بمتابعة إنجاز الدراسة من المكتب الإستشاري المكلف بإعدادها .

وأكدت الأمانة حرصها على إنهاء الدراسة التي من شأنها أن تُسهم في التخطيط والتطوير والتنمية المستقبلية للمنطقة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية ، وأمين المنطقة ..