أمير حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له – أيده الله – اليوم.

وسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية مؤكداً سموه أن سلامة قائد الأمة هي سلامة لكل أبنائها الذين عمت قلوبهم الفرحة بسلامته يحفظه الله ونجاح العملية.

وتحدث أمير منطقة حائل عن قرب خادم الحرمين الشريفين من تفاصيل العمل في هذه الدولة المباركة منذ سن مبكرة من خلال توليه إمارة منطقة الرياض ووقوفه إلى جوار ملوك البلاد مستشهداً سموه بحرصه يحفظه الله على الوطن وأبنائه عندما ترأس مجلس الوزراء من مقر إقامته في المستشفى عن طريق الاتصال المرئي.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد إلى مستقبل هذا الوطن وقيادته وشعبه في ظل توفيق الله ثم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – كما تطرق سموه للعلاقة الوثيقة بينه وبين أبناء شعبه الوفي في كل جزء غالي من وطننا الكبير .

واختتم سموه تصريحه بأن يديم الله سبحانه على هذا الوطن وقيادته الخير والنماء وأن يحفظ ولاة أمرنا ويلبسهم لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب.