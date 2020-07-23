احدث الأخبار

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني
أبرز المواد
 أمير حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
منطقة حائل
 أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية
منطقة الجوف
 أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يستقبل رئيسي المحكمة العامة والجزائية بمحافظة القريات
منطقة الجوف
 أمير منطقة جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
منطقة جازان
 493 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف
منطقة الجوف
 أمير مكة يستقبل وزير النقل
منطقة مكة المكرمة
 مؤسسة النقد تصدر ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
منطقة الجوف
 السياحة الزراعية في عسير تجذب المصطافين وتُعزز هوية المكان
منطقة عسير
سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني

أبرز المواد
أمير حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أمير حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

منطقة حائل
أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية

منطقة الجوف
أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى

أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى

منطقة الجوف

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني
http://almnatiq.net/?p=887365
المناطق _ الرياض

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

مؤسسة النقد تصدر ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

مؤسسة النقد تصدر ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد
وزير الشؤون الإسلامية : المملكة ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإنسان والمحافظة على صحته

وزير الشؤون الإسلامية : المملكة ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإنسان والمحافظة على صحته
الحقيل يعتمد العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في المملكة

الحقيل يعتمد العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*