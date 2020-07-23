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ممثل ضحايا تفجير الخبر: أدلة على تورط مسؤولين إيرانيين

ممثل ضحايا تفجير الخبر: أدلة على تورط مسؤولين إيرانيين
http://almnatiq.net/?p=887370
المناطق _ الرياض

أعلن ممثل الضحايا الأمريكيين بتفجيرات الخبر عام 1996، المحامي جيمس موريارتي، أن الحكم ضد إيران ملزم، مؤكداً أن “الحكومة الأمريكية تملك معلومات عن تورط مسؤولين إيرانيين”.

وقال مساء الخميس : إن “إيران مسؤولة مالياً أيضاً عن اعتداء الخبر”.

كما أشار إلى أن “أكثر من 440 أمريكياً يلاحقون إيران قضائياً”.

إلى ذلك تابع أن “إيران ستدفع عبر عائدات المبالغ المحتجزة في أمريكا”، مضيفاً: “ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات”.

ولفت موريارتي إلى أنه “سيتم إنشاء صندوق بمليار دولار من أموال إيران المحتجزة. نحاول تحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها في العراق”.

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