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أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لـ ⁧خادم الحرمين الشريفين‬⁩ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

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أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لـ ⁧خادم الحرمين الشريفين‬⁩ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لـ ⁧خادم الحرمين الشريفين‬⁩ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
http://almnatiq.net/?p=887373
تبوك _ فايز السميري

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهنئة وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- وتكللت – ولله الحمد – بالنجاح .
وقال سموه : سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – إن أبناءكم في المنطقة كافة أسوة بالمواطنين في المملكة يتباشرون بفرحةٍ غامرة وسعادة وسرور بهذا الخبر السعيد , مبتهلين للمولى القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية , ويبقيكم قائداً وراعياً وأباً لتواصلوا – أيدكم الله – مسيرتكم العظيمة لما فيه عز البلاد ورفعته.

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