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سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
http://almnatiq.net/?p=887376
جازان _ فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- .
وقال سموه ” يسرني ويسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح عملية استئصال المرارة بالمنظار، التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح , والجميع يرفعون أكف الضراعة لله تعالى والألسن تلهج بالدعاء له سبحانه بأن يمتعكم بالصحة والعافية وبالشفاء العاجل” .
وأضاف سموه :” و يطيب لي أن أرفع التهنئة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لمولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -“.
وسأل سموه الله عزوجل ، أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بنعمة الصحة والعافية وأن يمد بعمره ويحفظه ذخراً للإسلام والمسلمين ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار”.

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