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سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

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سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
http://almnatiq.net/?p=887379
المناطق _ الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- .
وقال سموه ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحرّ التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال المرارة بالمنظار لمقامكم الكريم والتي تكللت بفضل الله بالنجاح , ودعواتنا جميعاً أن يمن الله عليكم بنعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين والله يحفظكم ويرعاكم “.

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