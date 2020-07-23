مدير عام صحة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

المناطق _ الجوف

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحوف أ. فارس بن مخيلف الرويلي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ودعا الرويلي الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، نعمة الصحة والعافية، ليواصل مسيرته في خدمة بلاده المملكة العربية السعودية وشعبه الوفي وقضايا الأمة الإسلامية.