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مدير عام صحة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

مدير عام صحة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

منطقة الجوف
سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

أبرز المواد
سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لـ ⁧خادم الحرمين الشريفين‬⁩ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لـ ⁧خادم الحرمين الشريفين‬⁩ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

أبرز المواد

مدير عام صحة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

مدير عام صحة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية
http://almnatiq.net/?p=887382
المناطق _ الجوف

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحوف أ. فارس بن مخيلف الرويلي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
ودعا الرويلي الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، نعمة الصحة والعافية، ليواصل مسيرته في خدمة بلاده المملكة العربية السعودية وشعبه الوفي وقضايا الأمة الإسلامية.

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