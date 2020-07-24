احدث الأخبار

أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا في أميركا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 وزارة المالية: إقفال طرح شهر يوليو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بإصدار قيمته مليار ريال
أبرز المواد
 مدير عام صحة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية
منطقة الجوف
 سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
أبرز المواد
 سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لـ ⁧خادم الحرمين الشريفين‬⁩ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
أبرز المواد
 ممثل ضحايا تفجير الخبر: أدلة على تورط مسؤولين إيرانيين
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني
أبرز المواد
 أمير حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
منطقة حائل
 أمانة الجوف تناقش تحديد الأحوزة والتجمعات العمرانية
منطقة الجوف
 أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تعلن قبول 8000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هــ
منطقة الجوف
أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا في أميركا خلال 24 ساعة

أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا في أميركا خلال 24 ساعة

أبرز المواد
وزارة المالية: إقفال طرح شهر يوليو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بإصدار قيمته مليار ريال

وزارة المالية: إقفال طرح شهر يوليو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بإصدار قيمته مليار ريال

أبرز المواد
مدير عام صحة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

مدير عام صحة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

منطقة الجوف
سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

أبرز المواد

أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا في أميركا خلال 24 ساعة

أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا في أميركا خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=887386
المناطق_متابعات

أظهرت بيانات جونز هوبكنز لغاية الساعة 20,30 من مساء الخميس (00,30 ت غ الجمعة) أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4,032,430 إصابة، بينها 76,570 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 1225 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 144,167 وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والمرة الأخيرة التي تخطّت فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة عتبة الـ1200 وفاة تعود إلى حوالى شهرين وتحديداً إلى 29 مايو.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

بالمقابل فإنّ أكثر من 1,23 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وهو اليوم العاشر على التوالي الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين وصلت إلى 77,638 إصابة جديدة.

وكانت البلاد بلغت عتبة الثلاثة ملايين إصابة في 8 يوليو.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس

روابط ذات صلة

وزارة المالية: إقفال طرح شهر يوليو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بإصدار قيمته مليار ريال

وزارة المالية: إقفال طرح شهر يوليو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بإصدار قيمته مليار ريال
سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له
سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*