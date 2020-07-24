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مدير منظمة الصحة العالمية يرد على “إهانة بومبيو”

مدير منظمة الصحة العالمية يرد على “إهانة بومبيو”
http://almnatiq.net/?p=887388
المناطق_متابعات

اعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، أنّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي قال إن الصين “اشترته” وفق ما نقلت عنه الصحافة البريطانية، “خاطئة وغير مقبولة”.

وقال في مؤتمر صحفي: “هذه التصريحات خاطئة، غير مقبولة ولا أساس لها”، محذراً لمرة جديدة من “تسييس” أزمة تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقاً لـ”تايمز” و”دايلي تلغراف” البريطانيتين، فإنّ بومبيو انتقد منظمة الصحة العالمية بشكل لاذع، الثلاثاء، خلال لقاء بعيد عن الاضواء مع نواب بريطانيين في لندن.

ووفق المصدر نفسه، فإنّ بومبيو اعتبر أنّ المنظمة “سياسية”، متهماً مديرها العام بأنّ “الحكومة الصينية اشترته”، كما عزا الوزير الأميركي “وفيات البريطانيين” من جراء كوفيد-19 إلى إخفاقات المنظمة ومساوماتها المزعومة مع الصين.

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