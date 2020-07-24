رداً على “هيوستن”.. الصين تغلق قنصلية أميركا في شينغدو

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بعد توعدها بالرد على إغلاق قنصليتها في هيوستن الأميركية، وتأكيدها أن كافة الاتهامات التي سيقت ضدها من قبل الإدارة الأميركية “افتراء خبيث”، أمرت الصين، الجمعة، بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة شينغدو الكبيرة بجنوب غربي البلاد، بعد ثلاثة أيام على إغلاق قنصلية الصين في مدينة هيوستن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن هذا القرار يشكل “رداً شرعياً وضرورياً على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة”.

يشار إلى أنه لدى الولايات المتحدة سفارة في بكين وخمس قنصليات في خمس مدن أخرى في البر الصيني الرئيسي: شنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو وشنيانغ ووهان. كما أن لديها قنصلية في هونغ كونغ.

تأتي تلك الخطورة أيضا بعد انتقادات عنيفة وجهها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قبل ساعات إلى الصين والحزب الحاكم، واصفاً إياها بالدولة المستبدة والعدوانية.

“افتراء خبيث”

وكانت الصين اعتبرت، الخميس، أن “المزاعم الأميركية بالتجسس وسرقة الملكية الفكرية، مجرد افتراء خبيث” يقف وراء إغلاق القنصلية، وذلك بعد أن أمهلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بالقنصلية 72 ساعة لإغلاق مقرها، بزعم أن العملاء الصينيين حاولوا سرقة بيانات من مرافق في تكساس، بما في ذلك النظام الطبي في جامعة تكساس إيه آند إم ومركز السرطان بجامعة تكساس إم دي أندرسون في هيوستن.