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النفط يرتفع وتهديدات للطلب تكبح المكاسب

النفط يرتفع وتهديدات للطلب تكبح المكاسب
http://almnatiq.net/?p=887427
المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل ضعف الدولار الأمريكي، على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين كبحت الأسعار.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات. وعادة ما يشجع ضعف الدولار على شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية مثل النفط، لأنها تصبح أرخص سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 21 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 43.52 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 41.19 دولار.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في نيويورك “أسعار الخامتحاول الاستقرار إذ أن التوقعات ما زالت مرتفعة بأن الكونجرس سينجح في إقرار حزمة” دعم أخرى لمواجهة تأثيرات الجائحة.

وأضاف “البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة أمس تظهر أن التعافي الاقتصادي يكابد صعوبات وتضمن إلى حد كبير قدوم المزيد من المساعدة الاتحادية”.

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