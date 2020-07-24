احدث الأخبار

مسؤول صحي يكشف الإجراءات المتّبعة مع لقادمين عبر جسر الملك فهد
أبرز المواد
 «ساما» توجه 3 نصائح لضمان سلامة وثيقة التأمين
أبرز المواد
 الذهب قرب أعلى مستوى في تسع سنوات
أبرز المواد
 تطورات جديدة في مأساة الطائرة الأوكرانية ضحية الصواريخ الإيرانية
أبرز المواد
 كورونا في الهند.. 49 ألف إصابة و740 وفاة بيومٍ واحد
أبرز المواد
 الجمارك: إحباط تهريب 2880 ملصقًا لزجاجات خمور
أبرز المواد
 النفط يرتفع وتهديدات للطلب تكبح المكاسب
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية: نقل الكفالة الداخلي بين منشآت الكفيل الواحد مشروط بإجراء أساسي
أبرز المواد
 خفض وقت مشاهدة التلفزيون يقلل من من خطر الوفاة المبكرة
أبرز المواد
 شرطة مكة: الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً يعاني من اعتلالات نفسية
أبرز المواد
 النيابة العامة تُوضح ملابسات العثور على أطفال مجهولي الهوية بشقة مقيمة في جدة
أبرز المواد
 أسوأ تفش للمرض.. تسجيل 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل
أبرز المواد
مسؤول صحي يكشف الإجراءات المتّبعة مع لقادمين عبر جسر الملك فهد

مسؤول صحي يكشف الإجراءات المتّبعة مع لقادمين عبر جسر الملك فهد

أبرز المواد
«ساما» توجه 3 نصائح لضمان سلامة وثيقة التأمين

«ساما» توجه 3 نصائح لضمان سلامة وثيقة التأمين

أبرز المواد
الذهب قرب أعلى مستوى في تسع سنوات

الذهب قرب أعلى مستوى في تسع سنوات

أبرز المواد
تطورات جديدة في مأساة الطائرة الأوكرانية ضحية الصواريخ الإيرانية

تطورات جديدة في مأساة الطائرة الأوكرانية ضحية الصواريخ الإيرانية

أبرز المواد

مسؤول صحي يكشف الإجراءات المتّبعة مع لقادمين عبر جسر الملك فهد

مسؤول صحي يكشف الإجراءات المتّبعة مع لقادمين عبر جسر الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=887442
المناطق_الرياض

أوضح مدير المراقبة الصحية بجسر الملك فهد الدكتور عبدالحكيم القحطاني، الإجراءات التي تنفذها وزارة الصحة خلال استقبال المواطنين القادمين من البحرين عبر جسر الملك فهد.

وكشف القحطاني عن إجراء عمليات فحص وفرز بصري وقياس درجة حرارة القادمين مع ملاحظة أي أعراض تنفسية لديهم، إلى جانب سؤالهم عن مدى معاناتهم من أي أعراض بالجهاز التنفسي بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وفقًا للعربية.

وأضاف أنه في حالة عدم ملاحظة أي أعراض على القادم إلى المملكة يلتزم بتوقيع ورقة على دخوله في حجر منزلي، ويزود بتعليمات خاصة له عن كيفية تصرفه في حال ظهور أعراض عليه.

وأشار إلى أنه إذا جرت ملاحظة أعراض على المسافر تتم تعبئة استمارة خاصة بذلك، ويتم تحويله إلى عيادات «تطمن» لإجراء مسحة كورونا، مع إكمال الإجراءات اللازمة.

روابط ذات صلة

«ساما» توجه 3 نصائح لضمان سلامة وثيقة التأمين

«ساما» توجه 3 نصائح لضمان سلامة وثيقة التأمين
الذهب قرب أعلى مستوى في تسع سنوات

الذهب قرب أعلى مستوى في تسع سنوات
تطورات جديدة في مأساة الطائرة الأوكرانية ضحية الصواريخ الإيرانية

تطورات جديدة في مأساة الطائرة الأوكرانية ضحية الصواريخ الإيرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*