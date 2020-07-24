احدث الأخبار

سرقة منزل وسيارة لاعب ليفربول خلال احتفاله بالفوز بـ”البريميرليغ”
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة في قضية اختراق حسابات “تويتر”
أبرز المواد
 دراسة جديدة ترجح عدم إصابة مرضى كورونا مرة ثانية بالفيروس
أبرز المواد
 كورونا في إسبانيا: الإصابات 270 ألفا و166 والوفيات تقترب من الـ 29 ألفاً
أبرز المواد
 مسؤول صحي يكشف الإجراءات المتّبعة مع لقادمين عبر جسر الملك فهد
أبرز المواد
 «ساما» توجه 3 نصائح لضمان سلامة وثيقة التأمين
أبرز المواد
 الذهب قرب أعلى مستوى في تسع سنوات
أبرز المواد
 تطورات جديدة في مأساة الطائرة الأوكرانية ضحية الصواريخ الإيرانية
أبرز المواد
 كورونا في الهند.. 49 ألف إصابة و740 وفاة بيومٍ واحد
أبرز المواد
 الجمارك: إحباط تهريب 2880 ملصقًا لزجاجات خمور
أبرز المواد
 النفط يرتفع وتهديدات للطلب تكبح المكاسب
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية: نقل الكفالة الداخلي بين منشآت الكفيل الواحد مشروط بإجراء أساسي
أبرز المواد
سرقة منزل وسيارة لاعب ليفربول خلال احتفاله بالفوز بـ”البريميرليغ”

سرقة منزل وسيارة لاعب ليفربول خلال احتفاله بالفوز بـ”البريميرليغ”

أبرز المواد
تفاصيل جديدة في قضية اختراق حسابات “تويتر”

تفاصيل جديدة في قضية اختراق حسابات “تويتر”

أبرز المواد
دراسة جديدة ترجح عدم إصابة مرضى كورونا مرة ثانية بالفيروس

دراسة جديدة ترجح عدم إصابة مرضى كورونا مرة ثانية بالفيروس

أبرز المواد
كورونا في إسبانيا: الإصابات 270 ألفا و166 والوفيات تقترب من الـ 29 ألفاً

كورونا في إسبانيا: الإصابات 270 ألفا و166 والوفيات تقترب من الـ 29 ألفاً

أبرز المواد

سرقة منزل وسيارة لاعب ليفربول خلال احتفاله بالفوز بـ”البريميرليغ”

سرقة منزل وسيارة لاعب ليفربول خلال احتفاله بالفوز بـ”البريميرليغ”
http://almnatiq.net/?p=887461

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن منزل لاعب وسط ليفربول البرازيلي فابينيو، تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي”، إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاما) خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس، وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل.

وأفاد متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية، إن الشرطة عثرت على السيارة في ويغان في وقت لاحق، حسبما ذكرت “رويترز”.

وتسلم ليفربول درع الدوري الممتاز الأربعاء الماضي، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشلسي في أخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وحسم ليفربول اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، الشهر الماضي، لكنه احتفل برفع الكأس رسميا بعد تغلبه على تشلسي 5-3 في مباراة مثيرة، الأربعاء.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بعد مراسم التتويج: “يتعين علينا ألا نتوقف، لدينا تحديات داخلية توجب علينا مواصلة الارتقاء بمستوانا. لدينا الفرصة للارتقاء خطوة إضافية ويجب أن ننتهزها، لأن الفرق الأخرى لن تنام”.

وتابع: “تشلسي فريق موهوب، توجب علينا بذل جهود إضافية للتغلب عليه. سينافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب أيضا، لا ضمانات لأي شيء، لكننا سنحاول”.

روابط ذات صلة

تفاصيل جديدة في قضية اختراق حسابات “تويتر”

تفاصيل جديدة في قضية اختراق حسابات “تويتر”
دراسة جديدة ترجح عدم إصابة مرضى كورونا مرة ثانية بالفيروس

دراسة جديدة ترجح عدم إصابة مرضى كورونا مرة ثانية بالفيروس
كورونا في إسبانيا: الإصابات 270 ألفا و166 والوفيات تقترب من الـ 29 ألفاً

كورونا في إسبانيا: الإصابات 270 ألفا و166 والوفيات تقترب من الـ 29 ألفاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*