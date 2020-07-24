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مدني جازان : تنبيهات الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة على المنطقة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة..

مدني جازان : تنبيهات الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة على المنطقة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة..

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مدني جازان : تنبيهات الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة على المنطقة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة..

مدني جازان : تنبيهات الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة على المنطقة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة..
http://almnatiq.net/?p=887471

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الجمعة وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد ونشاط بالرياح السطحية تتسبب في اتربة مثارة على ارجاء المنطقة مع تدني في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية ومنها الاقتراب او ملامسة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية وذلك تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الامطار ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الاودية او قطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وتوخي الحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني
https://www.998.gov.sa .

وأكد العقيد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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