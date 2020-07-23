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مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار

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مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار

مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار
http://almnatiq.net/?p=887482
المناطق - واس

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، وذلك على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير لتوقعات هطول أمطار على منطقة نجران .
ودعت المديرية إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول والبقاء في المنزل قدر الإمكان، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك تجنب الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، متمنيةً السلامة للجميع .

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