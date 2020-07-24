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أمانة منطقة تبوك تؤكد مواصلتها العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمانة منطقة تبوك تؤكد مواصلتها العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=887495
المناطق - تبوك
أكدت أمانة تبوك استمرارها في تقديم خدماتها البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات المستفيدين وفق خطة زمنية شاملة طيلة هذه الأيام وستبذل وكافة البلديات التابعة أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.
وأوضحت أمانة تبوك أنها وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة شددت فيها على متابعة أعمال مقاولي النظافة ومواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحال التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ حيث جرى تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة.
وأضافت أن الخطة ستشمل تهيئة وإعداد المسالخ التي جرى تجهيزها بالصالات وزيادة أعداد الكراسي وزيادة أعداد العاملين لاستقبال المواطنين والمقيمين مع وضع أرقام على الذبائح ليتسنى لأصحابها استلامها بعد الذبح كما شملت الخطة إجراء الكشف البيطري المبدئي والنهائي على المواشي قبل وبعد ذبحها مبينةً أنها حددت 6 شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة تشمل أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح بالذبح وتوفير طبيب بيطري للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها وإعداد مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر فيه جميع المعدات اللازمة ويرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة والحرص على النظافة الدائمة، وتوفير العدد الكافي من المعدات والآليات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.
وعلى الصعيد نفسه بدأت أمانة المنطقة بتهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى.

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