وزارة الثقافة تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة فنون الطهي

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أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة فنون الطهي، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الدكتورة ديان دود، وبدر بن زهير فايز، وإريك ولف، ولويزا سييرا، وهاني بن حسين العطاس.

وسيتولى مجلس الإدارة الذي تمتد عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مهام تتضمن إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، والإشراف على تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاط الطهي واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.

وتقع على هيئة فنون الطهي التي تعد واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي في المملكة، مسؤولية تطوير قطاع الطهي، حيث ستتولى تحت إدارة رئيسها التنفيذي ميادة بنت منصور بدر، تطوير الأنظمة المتعلقة بالقطاع، بداية من اقتراح استراتيجية قطاع فنون الطهي ـ في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة ـ ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وستعمل الهيئة على تصنيف المطاعم والأطباق والطهاة، ووضع الآليات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، إضافة إلى تسجيل الأطباق السعودية والعالمية وتدوين وصفاتها ونشرها والتعريف بها، وتشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي، كما ستعمل على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاع ورفعها للوزارة لاعتمادها، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع فنون الطهي.

وستتولى هيئة فنون الطهي مسؤولية إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع فنون الطهي.

كما ستتولى تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة، وكذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.