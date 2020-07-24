أمير المنطقة الشرقية يرفع برقية تهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

وقال سموه “نحمد المولى عز وجل أن من على سيدي خادم الحرمين الشريفين بنجاح هذه العملية، فقلوبنا ودعاؤنا منذ أن أعلن عن دخوله للمستشفى بأن يلبسه الله لباس الصحة والعافية”، مضيفاً سموه “ندعو المولى عز وجل أن يسبغ على سيدي خادم الحرمين الشريفين ثوب الصحة والعافية، وأن يمد في عمره، ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، ويوفقكم ويعينكم لتكونوا عوناً وسنداً لمقامه الكريم”.

سائلاً سموه الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما فيه خير البلاد والعباد، ويحفظهم ويسدد على طريق الحق خطاهم.