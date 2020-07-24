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نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

المنطقة الشرقية
أمير المنطقة الشرقية يرفع برقية تهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

أمير المنطقة الشرقية يرفع برقية تهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

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نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=887515
المناطق - الدمام

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-.

وجاء في برقية سموه ” من فضل الله علينا وعلى بلادنا أن كلل العملية الجراحية التي أجريت لسيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بالنجاح” مضيفاً “وإننا ندعو المولى عز وجل في كل الأوقات أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالعون والتأييد، ويديم عليه نعمه، ويديمه لبلادنا قائداً مسدداً موفقاً، وأن يحفظكم سيدي، فأنتم بعد توفيق الله خير معين لسيدي خادم الحرمين الشريفين”.

مردفاً سموه “بحكمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وعزمكم وهمتكم سيدي، تواصل بلادنا مسيرة النماء التي تعيشها في كل النواحي”.

مختتماً سموه بسؤال المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويحفظ المملكة من كل مكروه، ويديم عليها ما ترفل فيه من رخاءٍ وأمن، في ظل القيادة الرشيد- يحفظها الله-.

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