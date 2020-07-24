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الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على ميليشيا الحوثي للإفصاح عن الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها

الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على ميليشيا الحوثي للإفصاح عن الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها
http://almnatiq.net/?p=887529
المناطق - واس

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، الى التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها لما فيه مصلحة جميع اليمنيين.
وقال وزير الصحة العامة والسكان بالحكومة، ناصر باعوم، إن حكومة بلاده تعاملت بوضوح وشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا، فيما تستمر ميليشيا الحوثي بالتعنت وإخفاء عدد الإصابات بالفيروس في مناطق سيطرتها.
وشدد الوزير باعوم لدى لقائه نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت أمس على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في اليمن حتى يتسنى له تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.
واستعرض باعوم ، الإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وقال إن الحكومة سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء، وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي.
من جانبه عبر نائب سفير البريطاني عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مجابهة فيروس كورونا، وأكد استمرار دعم بلاده لها وللشعب اليمني في المجالات كافة.

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