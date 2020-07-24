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الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%

الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%

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الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%

الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%
http://almnatiq.net/?p=887538
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية .
كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .

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