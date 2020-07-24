احدث الأخبار

المجلس الأعلى للقضاء : تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%
منطقة الجوف
 الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بالبنية الرقمية بالمملكة ويصفها ضمن الأنجح عالميًا
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (2241) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (52502) فحص مخبري خلال الساعات الـ24 الماضية
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على ميليشيا الحوثي للإفصاح عن الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها
أبرز المواد
 فريق الأكتشاف والتقصي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبكيرية يزور شعيب النجبة
منطقة القصيم
 منظمة التجارة العالمية في تقريرها نصف السنوي : التجارة العالمية تضررت بقيود أزمة كوفيد-19
أبرز المواد
 بيل غيتس : العديد من اللقاحات ضد كورونا لن تكفي جرعة واحدة منها للتخلص من خطر العدوى
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية يرفع برقية تهنئة لولي العهد بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين
المنطقة الشرقية
 “التجارة” تشهر بوافد يدير منشأة لبيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات
أبرز المواد
 بريطانيا تخصص ميزانية لمساعدة اليمن وشرق أفريقيا وجنوب آسيا في محاربة انتشار الجراد
أبرز المواد
المجلس الأعلى للقضاء : تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

المجلس الأعلى للقضاء : تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%

الصحة : زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الجوف بنسبة 33%

منطقة الجوف
الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بالبنية الرقمية بالمملكة ويصفها ضمن الأنجح عالميًا

الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بالبنية الرقمية بالمملكة ويصفها ضمن الأنجح عالميًا

أبرز المواد
الصحة : تسجيل (2241) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (52502) فحص مخبري خلال الساعات الـ24 الماضية

الصحة : تسجيل (2241) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (52502) فحص مخبري خلال الساعات الـ24 الماضية

أبرز المواد

المجلس الأعلى للقضاء : تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

المجلس الأعلى للقضاء : تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=887542
المناطق - واس

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.
ووجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 42 محكمة و 68 قاضياً منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية خلال إجازة العيد .
وبين فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل – خلال إجازة عيد الاضحى المبارك – بلغ عددها 18 محكمة في كل من الرياض ,مكة المكرمة ,جازان ,جدة ,المدينة المنورة ,بريدة ,الدمام ,أبها ,تبوك ,حائل ,عرعر ,نجران , الباحة ,سكاكا ,الخرج ,الطائف ,الأحساء ,القريات.
وأضاف الدكتور الفهيد أنه تم تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من الرياض, مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها ,تبوك , حائل ,جازان , نجران , سكاكا ,الطائف, الأحساء , حفر الباطن, جدة.
كما تم تكليف 9 محاكم عامة في كل من وادي الدواسر, الدوادمي , القنفذة , ينبع , حفر الباطن, الخرج ,عرعر, الباحة, القريات .
الجدير بالذكر أن التكليف نص على أن يكون العمل وفقاً لقواعد العمل عن بعد وحسب الإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الناتجة عن جائحة كورونا.
من جانب آخر أعلن المجلس عن تكليف دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي في إطار الاستعداد لموسم الحج للعام 1441 هـ.
وستوفر هذه الدوائر القضائية الخدمات العدلية والقضائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الذي توليه المملكة اهتماماً بالغاً وبمشاركة كافة أجهزتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن بما فيها المرفق القضائي .
وفي ختام تصريحه دعا الدكتور الفهيد الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يجده المرفق القضائي من الدعم والرعاية الكريمة, وأن يبارك جهود الحكومة الرشيدة في خدمة حجاج بيت الله الحرام .

روابط ذات صلة

الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بالبنية الرقمية بالمملكة ويصفها ضمن الأنجح عالميًا

الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بالبنية الرقمية بالمملكة ويصفها ضمن الأنجح عالميًا
الصحة : تسجيل (2241) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (52502) فحص مخبري خلال الساعات الـ24 الماضية

الصحة : تسجيل (2241) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (52502) فحص مخبري خلال الساعات الـ24 الماضية
الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على ميليشيا الحوثي للإفصاح عن الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها

الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على ميليشيا الحوثي للإفصاح عن الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*