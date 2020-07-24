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سوق المواشي بنجران يشهد حركة شرائية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وسط التقيد بالإجراءات الوقائية

سوق المواشي بنجران يشهد حركة شرائية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وسط التقيد بالإجراءات الوقائية

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سوق المواشي بنجران يشهد حركة شرائية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وسط التقيد بالإجراءات الوقائية

سوق المواشي بنجران يشهد حركة شرائية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وسط التقيد بالإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=887545
المناطق - واس

يشهد سوق المواشي بحي صهبان بمنطقة نجران هذه الأيام حركة شرائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم حركة السوق ووفرة المواشي بجميع أنواعها مثل “الخروف البلدي” الذي تتراوح أسعاره من 1000 إلى 1800 ريال حسب الحجم، فيما وصل سعر الخروف “البلدي الحرش” من 900 إلى 1300 ريال، و”النعيمي” تتراوح أسعاره من 1000 إلى 1500 ريال، و”السواكني” من 800 إلى 1100ريال.
وأكد تجار المواشي توفر الأضاحي بجميع أنواعها، مشيرين إلى أنهم يطبقون الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويقوم مرور نجران بتنظيم حركة السير داخل السوق وخارجه وتنظيم الحركة المرورية لتسهيل مهمة المواطنين والمقيمين في شراء وبيع الأضحية بكل يسر وسهولة، فيما تنفذ أمانة المنطقة جولات رقابية مكثفة على المسالخ ونقاط الذبح مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وتوفير الأطباء البيطريين للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، والحرص على النظافة الدائمة وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات.

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