الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 456 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

المناطق- تبوك:

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك استعداداته لتهيئة وتجهيز 456 جامعاً ومسجداً في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ بعد تجهيز عدد من المساجد الإضافية لمنع الزحام.

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة تبوك عبدالله نشاط السبيعي أن الفرع أنهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لصلاة العيد لتخفيف الزحام حيث روعي في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة والتأكيد على المراقبين والعاملين من الوقوف ميدانياً للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع.

وبين السبيعي أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه الجوامع والمساجد بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد في موعد إقامتها بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة عند الساعة 6:10 حسب تقويم أم القرى داعياً الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص داخل الجوامع والمساجد حفاظاً على سلامة وصحة المصلين.