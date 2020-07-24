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أمير تبوك يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لخادم الحرمين الشريفين

أمير تبوك يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لخادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=887556
المناطق- تبوك- علي العميري:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وقال سموه : يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – , مبتهلين للمولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على سيدى خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بنجاح هذه العملية , وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يمد في عمره ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية .
وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , وأن يمده بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين, ورفعة وعز والوطن.

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