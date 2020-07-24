احدث الأخبار

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يؤكد دولياً على الترابط بين العمل الإنساني والتنموي والسلام المستدام
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 المغرب.. تراجع دخل الأفراد إلى النصف في “إغلاق كورونا”
أبرز المواد
 الاتحاد الأفريقي يدعو لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة
أبرز المواد
 فرع الموارد والتنمية بالرياض ينفذ مايقارب من “30” زيارة تفتيشية لمتابعة قرارات التوطين.
منطقة الرياض
 محمد صلاح.. “صفر أصوات” في جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز
أبرز المواد
 أمير تبوك يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لخادم الحرمين الشريفين
منطقة تبوك
 الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 456 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 الشؤون الإسلامية تنهي فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بمنطقة المشاعر للاطمئنان على سلامتهم
أبرز المواد
 سوق المواشي بنجران يشهد حركة شرائية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وسط التقيد بالإجراءات الوقائية
منطقة نجران
 المجلس الأعلى للقضاء : تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يؤكد دولياً على الترابط بين العمل الإنساني والتنموي والسلام المستدام

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يؤكد دولياً على الترابط بين العمل الإنساني والتنموي والسلام المستدام

أبرز المواد
هيئة الطيران المدني تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

هيئة الطيران المدني تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

أبرز المواد
المغرب.. تراجع دخل الأفراد إلى النصف في “إغلاق كورونا”

المغرب.. تراجع دخل الأفراد إلى النصف في “إغلاق كورونا”

أبرز المواد

محمد صلاح.. “صفر أصوات” في جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح.. “صفر أصوات” في جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز
http://almnatiq.net/?p=887559
المناطق - الرياض

بالرغم من كونه هداف الفريق، إلا أن النجم المصري محمد صلاح فشل في الحصول على أي صوت، خلال التصويت على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كشف عن نتائجها الجمعة.

واختير جوردان هندرسون أفضل لاعب في إنجلترا في 2020، بناء على تصويت أعضاء رابطة كتاب الرياضة.

ومع الكشف عن نتائج الأصوات، تبين بشكل مفاجئ أن النجم المصري لم يحصل على أي صوت من رابطة كتاب الرياضة.

وبينما استبعد الكتاب صلاح، حصل 5 من زملائه على أصوات، وهم الإنجليزيان جوردان هندرسون وترينت أليكساندر أرنولد، والبرازيلي أليسون، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجل فان دايك.

وحصل 15 لاعبا في الدوري على أصوات، من بينهم لاعب وولفرهامبتون أداما تراوري، وهداف ساوثهامبتون داني إنغز.

ويحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري، برصيد 19 هدفا، وهو هداف ليفربول الأول هذا الموسم، ولكن مستواه سجل تراجعا مقارنة بموسميه الأوليين في ليفربول.

يذكر أن صلاح حاز على الجائزة بتصويت كاسح، في 2018، بعد أن سجل 32 هدفا بالدوري، وتألق في موسمه الأول مع “الريدز”.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يؤكد دولياً على الترابط بين العمل الإنساني والتنموي والسلام المستدام

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يؤكد دولياً على الترابط بين العمل الإنساني والتنموي والسلام المستدام
هيئة الطيران المدني تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

هيئة الطيران المدني تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*