فرع الموارد والتنمية بالرياض ينفذ مايقارب من “30” زيارة تفتيشية لمتابعة قرارات التوطين.

المناطق - الرياض

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمنطقة خلال الأسبوع الحالي العديد من الحملات التفتيشية المشتركة للتحقق من مدى التزام المنشآت واصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها .

واسفرت الحملات التي شارك فيها كلُ من الهيئة العامة للنقل وإدارة المرور والضبط الإداري والدوريات الأمنية وأمانة منطقة الرياض عن مايقارب من “30” زيارة وضبط 15 مخالفة وانذار لقرارات التوطين منها مخالفة لأحد المنشآت في نشاط تأجير السيارات وبعض المخالفات الأخرى لأنظمة الجهات المشاركة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بناء على الإختصاص كما اشتملت الحملات على التحقق من عقود العاملين في نقاط تأجير السيارات والتأمين الطبي لهم.

وأوضح مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن العديد من هذه الحملات يتم تنفيذها بناءً على البلاغات الواردة الى إدارة التفتيش عن طريق تطبيق ” معاً للرصد عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث يتم التعامل الفوري معها من قبل المفتشين الميدانيين .

وأكد عسيري على انه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.