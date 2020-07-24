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الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

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الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=887580
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان، سمو ولي عهد دولة الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية النبيلة.

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