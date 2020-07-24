وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام .. ولا توجد استثناءات

المناطق - الرياض

قال وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن لا استثناءات في حج هذا العام، مشددا على أنه لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.

وأشار بحسب ما نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة: إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة، وأن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية، قائلاً: المهم لدى الجهات كافة ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم.

وأضاف: تم إعداد خطة استثنائية مُحكمة لضمان عدم انتشار فيروس ‎كورونا. لافتا إلى أنه خلال 10 سنوات استقبلت السعودية أكثر من 150 مليون حاج ومعتمر.

وأكد أن الجائحة بدأت وفي ‎السعودية نحو نصف مليون معتمر، ووضعت أولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج. مشيرًا إلى أن التركيز على سلامة الحاج ومنع انتشار الفيروس.