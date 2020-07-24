احدث الأخبار

شاهد.. إغلاق قسم B2 بمستشفى الملك سلمان في الرياض بعد تعافي أخر مريض كورونا
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام .. ولا توجد استثناءات
أبرز المواد
 الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يؤكد دولياً على الترابط بين العمل الإنساني والتنموي والسلام المستدام
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 المغرب.. تراجع دخل الأفراد إلى النصف في “إغلاق كورونا”
أبرز المواد
 الاتحاد الأفريقي يدعو لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة
أبرز المواد
 فرع الموارد والتنمية بالرياض ينفذ مايقارب من “30” زيارة تفتيشية لمتابعة قرارات التوطين.
منطقة الرياض
 محمد صلاح.. “صفر أصوات” في جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز
أبرز المواد
 أمير تبوك يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لخادم الحرمين الشريفين
منطقة تبوك
 الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 456 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى
منطقة تبوك
شاهد.. إغلاق قسم B2 بمستشفى الملك سلمان في الرياض بعد تعافي أخر مريض كورونا

شاهد.. إغلاق قسم B2 بمستشفى الملك سلمان في الرياض بعد تعافي أخر مريض كورونا

أبرز المواد
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام .. ولا توجد استثناءات

وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام .. ولا توجد استثناءات

أبرز المواد
الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

شاهد.. إغلاق قسم B2 بمستشفى الملك سلمان في الرياض بعد تعافي أخر مريض كورونا

شاهد.. إغلاق قسم B2 بمستشفى الملك سلمان في الرياض بعد تعافي أخر مريض كورونا
http://almnatiq.net/?p=887588
المناطق - الرياض

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل خروج أخر مريض مصاب بكورونا من قسم B2 بمستشفى الملك سلمان في الرياض بعد تمام شفاؤه، وسط فرحة عارمة غمرت الأطباء والعاملين بالمستشفى . ودعى ذلك إدراة المستشفى إلى إغلاق القسم .. ويعد قسم B2 رابع قسم مخصص لمرضى كورونا يتم إغلاقه في المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل (2378) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (262772) حالة، من بينها (44369) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، كما تم تسجيل (2241) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (215731) حالة.

لافتةً إلى أنه تم إجراء (52502) فحص مخبري جديد، ليصل إجمالي عدد الفحوصات (2946928) فحص؛ حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

وجددت “الصحة” التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال على رقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

روابط ذات صلة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين
وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام .. ولا توجد استثناءات

وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام .. ولا توجد استثناءات
الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويت اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*