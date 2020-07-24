شاهد.. إغلاق قسم B2 بمستشفى الملك سلمان في الرياض بعد تعافي أخر مريض كورونا

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أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل خروج أخر مريض مصاب بكورونا من قسم B2 بمستشفى الملك سلمان في الرياض بعد تمام شفاؤه، وسط فرحة عارمة غمرت الأطباء والعاملين بالمستشفى . ودعى ذلك إدراة المستشفى إلى إغلاق القسم .. ويعد قسم B2 رابع قسم مخصص لمرضى كورونا يتم إغلاقه في المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل (2378) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (262772) حالة، من بينها (44369) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، كما تم تسجيل (2241) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (215731) حالة.

لافتةً إلى أنه تم إجراء (52502) فحص مخبري جديد، ليصل إجمالي عدد الفحوصات (2946928) فحص؛ حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

وجددت “الصحة” التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال على رقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.