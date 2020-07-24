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جامعة الملك خالد تنهي إجراءات قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة

جامعة الملك خالد تنهي إجراءات قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=887592
المناطق - عسير

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إجراءات قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ والذين تم إعلان قبولهم مبدئيا مؤخرًا في كليات الجامعة المختلفة، كما منحت الجامعة المقبولين والمقبولات الأرقام الجامعية وذلك بعد قيام الطلاب والطالبات بتأكيد الموافقة على القبول.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة سخرت جميع إمكانياتها في تسهيل عملية القبول حيث تمت جميع عمليات القبول بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري،

وأضاف أن الجامعة أعلنت النسب التي توقف عندها القبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة على الصفحة الرئيسة لموقعها الإلكتروني وبكل شفافية وذلك تأكيدًا لتحقيق العدالة والموضوعية بين المتقدمين والمتقدمات.

كما تم تفعيل خدمة القبول الفوري الإلكترونية اليوم الخميس 2 ذي الحجة وحتى 18 من الشهر نفسه، حيث يستطيع المتقدم الالتحاق بالجامعة وقبول نفسه بنفسه وفق ضوابط القبول وبعد الاطلاع على المقاعد الشاغرة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، إضافة إلى خدمة تغيير القبول الجامعي لمن لديهم أرقام جامعية حسب المتاح وبما يتوافق مع نسبهم وفق ضوابط القبول.

وسأل القرني الله للجميع التوفيق وللمقبولين والمقبولات مستقبلا أكاديميا حافلا بالنجاح والتفوق.

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