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الاتفاق يخسر تجربته الرابعة.. ويختتم ودياته غداً بالثقبة

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الاتفاق يخسر تجربته الرابعة.. ويختتم ودياته غداً بالثقبة

الاتفاق يخسر تجربته الرابعة.. ويختتم ودياته غداً بالثقبة
http://almnatiq.net/?p=887595
المناطق -الدمام

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تجربته الرابعة من أمام نظيره فريق القادسية بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية بهدف سجل في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الوطني خالد العطوي عدة تغييرات، وفي الدقيقة 69 أضاف القادسية الهدف الثاني.

وفي سياق متصل يخوض الاتفاق مباراته الودية الخامسة والأخيرة ضمن برنامجه الاعدادي حيث سيستضيف الثقبة يوم غدٍ السبت على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، وذلك في إطار تحضيراته لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019‪ /2020

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