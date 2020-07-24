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98 ألف متدرب ومتدربة في برامج القيادة المدرسية بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=887601
المناطق - عسير

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، عددًا من البرامج الصيفية للقيادة المدرسية الصيفية للبنين والبنات على مستوى إدارات التعليم .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أنه تم تنفيذ 17 برنامجًا تدريبيا ، بواقع 41 ساعة تدريبية ، استفاد منها 98782 مشاركًا ومشاركة من مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة ، وبلغت نسبة الحضور من تعليم عسير 28.78% ، و 71.22% من بقية الإدارات ، مشيرًا إلى أن نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات تجاوزت 95% .

من جانبه أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية فايز الشهري أن البرامج استهدفت تمهين القادة والقائدات في عدد من المهارات الأساسية عطفًا على دورهم المحوري والهام في العملية التعليمية .

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