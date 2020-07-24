رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من القرارات الإدارية بالتعيين والتكليف

المناطق - عسير

أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح بن زابن القحطاني أن قرارات التعيين والتكليف التي صدرت مؤخرًا شملت:

تمديد تكليف الدكتور أحمد عاطف الشهري مشرفًا عامًّا على فرع الجامعة بتهامة.

تمديد تعيين الأستاذ الدكتور ثابت سعيد آل كحلان عميدًا لكلية التربية.

تكليف الدكتور مسفر أحمد الوادعي عميدًا لكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب.

تمديد تعيين الدكتورة فوزية علي الغريس عميدة لكلية الاقتصاد المنزلي.

تمديد تكليف الدكتور محمد صالح الصقر مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للأمن السيبراني.

تمديد تكليف الدكتور إبراهيم مشبب الأسمري مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للاستثمار.

تكليف الدكتورة سامية حسن حكمي مشرفة على المركز الجامعي لدراسة الطالبات بطريق الملك عبدالله.

تكليف الدكتورة نورة يحيى الفيفي مشرفة على المركز الجامعي لدراسة الطالبات بالسامر.

تكليف الدكتورة دولة محمد عسيري وكيلة لكلية الشريعة وأصول الدين – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة نهى سعد الغامدي وكيلة لكلية طب الأسنان – شطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتور سلطان محمد الشهراني وكيلا لكلية الصيدلة للتطوير والجودة.

تكليف الدكتور متعب معجب القحطاني وكيلاً لكلية العلوم للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تكليف الدكتورة بدرية محمد الشهراني وكيلة لكلية العلوم – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة أريج إبراهيم الأنصاري وكيلة لكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة – شطر الطالبات.

تمديد تعيين الدكتور محمد جاسر الشهري وكيلًا للتطوير والجودة بكلية الأعمال.

تمديد تعيين الدكتور إسماعيل محمد بن جالية وكيلًا لكلية الطب للتطوير والجودة.

تكليف الدكتور منصر محمد الهمامي رئيسًا لقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة ووكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

تمديد تكليف الدكتور ماجد عبدالله الصبيح وكيلا للشؤون التعليمية والأكاديمية بكلية الهندسة.

تمديد تعيين الدكتور خالد معيض آل كاسي وكيلا لكلية الشريعة وأصول الدين.

تمديد تعيين الدكتور علي موسى فقيهي وكيلًا لكلية الشريعة وأصول الدين للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تكليف الدكتورة البندري محمد آل مهري وكيلة لكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة شادية حمود الشهراني وكيلة لكلية التمريض بخميس مشيط – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة علا علي الحاقان وكيلة لكلية الهندسة – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة سارة علي الشهري وكيلة لكلية الطب – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة أماني حمد الحازمي وكيلة لكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط – شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة حنان محمد آل هيضة وكيلة لكلية التربية شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة رحمة أحمد آل أحمد وكيلة لكلية العلوم والآداب بمحايل عسير – شطر الطالبات.

تكليف الدكتور أحمد علي بن دعجم مستشارًا بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية.

تمديد تكليف الدكتورة شارة علي الظلماني مشرفة على قسم الكيمياء بكلية العلوم – شطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة بسمة فهد الشهراني مشرفة على قسم التربية الخاصة بكلية التربية – شطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة عائشة عبدالله الدريمي مشرفة على قسم الرياضيات بكلية العلوم – شطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة فاطمة يحيى القديمي مشرفة على قسم علم النفس بكلية التربية – شطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة بدرية سعد أبوحاصل مشرفة على قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – شطر الطالبات.

تمديد تعيين الدكتور عايض عبدالله آل معيض رئيسًا لقسم علم النفس بكلية التربية.

تمديد تكليف الدكتور منصور عبدالله الغامدي رئيسًا لقسم التشريح بكلية الطب.

تكليف الدكتورة سحر يحيى الموسى مشرفة على وحدة التطوير والجودة بكلية التربية – شطر الطالبات.

تكليف الدكتور إبراهيم أحمد آل فرحان رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

تكليف الدكتورة فاطمة جابر المسهري مشرفة على قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير – شطر الطالبات.