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سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف الدولي جنوب بغداد.. ولا إصابات

سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف الدولي جنوب بغداد.. ولا إصابات
http://almnatiq.net/?p=887620
المناطق - وكالات

في هجمات ليست الأولى من نوعها، سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جنوب بغداد، الجمعة، مما تسبب في بعض الخسائر المادية دون وقوع إصابات، وفق ما أعلن الجيش العراقي في بيان.

وسقطت الصواريخ على قاعدة بسماية، حيث يتمركز جنود إسبان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم “داعش”.

يشار إلى أن التحالف يخفض من عدد قواته في العراق.

يذكر أن هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر استهدفت قواعد تضم قوات للتحالف وسقطت أيضاً قرب السفارة الأميركية في بغداد على مدى الأشهر الماضية.

وتلقي الولايات المتحدة بمسؤولية تلك الهجمات على ميليشيات مدعومة من إيران.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.

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