وزير الداخلية الكويتي يأمر بإعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير‬ الكويت

المناطق - الرياض

ذكرت مصادر بحسب صحيفة «القبس» أن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أمر بإعادة رجل أمن من ضمن الوفد الأمني المرافق لسمو الأمير في أمريكا.‬

‫وأضافت المصادر أن الوزير الصالح أحال رجل الأمن إلى الشؤون القانونية، بعد تصويره موكب سمو الأمير ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وغادر أمير الكويت، ، فجر الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت أجرى يوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.