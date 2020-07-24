احدث الأخبار

أمطار متفرقة على محافظات منطقة مكة
منطقة مكة المكرمة
 وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى جدة قادمين من القصيم
أبرز المواد
 شربا مجموعة العشرين يناقشون حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو الاقتصادي والتعافي بشكل أقوى
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية شرق صنعاء
أبرز المواد
 وزير الداخلية الكويتي يأمر بإعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير‬ الكويت
أبرز المواد
 سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف الدولي جنوب بغداد.. ولا إصابات
أبرز المواد
 مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكورونا خلال مأدبة الوزير الفرنسي
أبرز المواد
 من الوجهات السياحية بالمملكة .. مغارات عمرها أكثر من 5 آلاف سنة
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من القرارات الإدارية بالتعيين والتكليف
منطقة عسير
 1200 شخصية إسلامية بالعالم يؤيدون قرار المملكة بمحدودية الحج في ظل جائحة كورونا
أبرز المواد
 98 ألف متدرب ومتدربة في برامج القيادة المدرسية بتعليم عسير
منطقة عسير
 الاتفاق يخسر تجربته الرابعة.. ويختتم ودياته غداً بالثقبة
الرياضة
أمطار متفرقة على محافظات منطقة مكة

أمطار متفرقة على محافظات منطقة مكة

منطقة مكة المكرمة
وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى جدة قادمين من القصيم

وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى جدة قادمين من القصيم

أبرز المواد
شربا مجموعة العشرين يناقشون حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو الاقتصادي والتعافي بشكل أقوى

شربا مجموعة العشرين يناقشون حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو الاقتصادي والتعافي بشكل أقوى

أبرز المواد
الجيش اليمني يستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية شرق صنعاء

الجيش اليمني يستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية شرق صنعاء

أبرز المواد

أمطار متفرقة على محافظات منطقة مكة

أمطار متفرقة على محافظات منطقة مكة
http://almnatiq.net/?p=887639
المناطق - مكة المكرمة

شهدت عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة هذا اليوم الجمعة الموافق ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ أمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة أدت الى جريان السيول في عدد من الأودية والشعاب.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان الإدارات العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والطائف وميسان واضم والجموم استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار وذلك بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسيه.
وشهدت محافظة الطائف أمطار غزيرة من بعد ظهر هذا اليوم الجمعة إلى حين إعداد هذا البيان ورصدت المهمات المنتشرة بالمحافظة عدد من النقاط التي تجمعت بها المياة بمنسوب عالي كما سجلت الحالات التالية:
-تجمعات مياه في الطرق الرئيسية والانفاق وبعض أحياء المحافظة.
– عدد ٣٠ بلاغ احتجاز مركبات تم مباشرتها واتضح وجود عدد ١٤ مركبة بها احتجاز تم إخراجهم بصحة جيدة وعدد ١٦ مركبة بدون احتجاز بشري.
– اغلاق طريق الكر بسبب الأمطار .
– جريان السيول بالأودية والشعاب بالمحافظة.
وتم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمباشرة أعمالهم كلاً حسب اختصاصه.
ولم تسجل إصابات أو وفيات ولله الحمد.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تنهي فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بمنطقة المشاعر للاطمئنان على سلامتهم

الشؤون الإسلامية تنهي فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بمنطقة المشاعر للاطمئنان على سلامتهم
استبدال كسوة الكعبة المشرفة الخميس القادم

استبدال كسوة الكعبة المشرفة الخميس القادم
شرطة مكة: الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً يعاني من اعتلالات نفسية

شرطة مكة: الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً يعاني من اعتلالات نفسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*