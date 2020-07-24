احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد اللغبي “
منطقة جازان
 أمطار متفرقة على محافظات منطقة مكة
منطقة مكة المكرمة
 وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى جدة قادمين من القصيم
أبرز المواد
 شربا مجموعة العشرين يناقشون حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو الاقتصادي والتعافي بشكل أقوى
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية شرق صنعاء
أبرز المواد
 وزير الداخلية الكويتي يأمر بإعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير‬ الكويت
أبرز المواد
 سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف الدولي جنوب بغداد.. ولا إصابات
أبرز المواد
 مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكورونا خلال مأدبة الوزير الفرنسي
أبرز المواد
 من الوجهات السياحية بالمملكة .. مغارات عمرها أكثر من 5 آلاف سنة
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من القرارات الإدارية بالتعيين والتكليف
منطقة عسير
 1200 شخصية إسلامية بالعالم يؤيدون قرار المملكة بمحدودية الحج في ظل جائحة كورونا
أبرز المواد
 98 ألف متدرب ومتدربة في برامج القيادة المدرسية بتعليم عسير
منطقة عسير
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد اللغبي “

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد اللغبي “

منطقة جازان
أمطار متفرقة على محافظات منطقة مكة

أمطار متفرقة على محافظات منطقة مكة

منطقة مكة المكرمة
وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى جدة قادمين من القصيم

وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى جدة قادمين من القصيم

أبرز المواد
شربا مجموعة العشرين يناقشون حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو الاقتصادي والتعافي بشكل أقوى

شربا مجموعة العشرين يناقشون حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو الاقتصادي والتعافي بشكل أقوى

أبرز المواد

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد اللغبي “

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد اللغبي “
http://almnatiq.net/?p=887649
المناطق - فضه عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول يحي بن صالح اللغبي، أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية الذي استشهد بالخطوط الأمامية دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سموه، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه عبر والد وذوو الشهيد اللغبي ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

روابط ذات صلة

مدني جازان : تنبيهات الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة على المنطقة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة..

مدني جازان : تنبيهات الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة على المنطقة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة..
سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

سمو نائب أمير جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
أمير منطقة جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أمير منطقة جازان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*